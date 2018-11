Venafro (IS): auto fuori strada, illeso il conducente

Stamani a Venafro, Viale San Nicandro nei pressi del cimitero Francese, un

automobilista, probabilmente a causa della pioggia, ha perso il controllo

del mezzo finendo nella scarpata, dopo aver abbattuto la recinzione e

attraversato il marciapiede. Sul posto i Vigili del Fuoco del locale

distaccamento e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

Per rimuovere il mezzo si è dovuto far ricorso all'Autogru dei Vigili del

Fuoco, proveniente dalla Sede di Isernia, che ha sollevato il mezzo senza

provocare ulteriori danni.