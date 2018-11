Stato catastrofico torrente Rio, gruppo minoranza "Trivento che vorrei" interroga sindaco

Nel consiglio comunale del 5 novembre 2018 in relazione alle calamità atmosferiche che hanno devastato molte Regioni italiane provocando anche la morte di molte persone il gruppo consiliare di “ Trivento che vorrei” ha presentato le seguenti interrogazioni:

Al sindaco di Trivento

Oggetto: ripulitura e sistemazione idraulica del torrente Rio. Interrogazione urgente. Art. 35 Reg.

I sottoscritti consiglieri del gruppo “ Trivento che vorrei” Tullio Farina e Carosella Sandro

Richiamata la precedente interrogazione del 22 /10/2014 relativa alla problematica in oggetto indicata, di cui si allega copia per opportuna conoscenza;

Viste le abbondanti piogge che hanno devastato le Regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia Liguria e Sicilia provocando ingenti danni a infrastrutture e persone con numerosi morti per lo straripamento di fiumi e torrenti;

Considerato che dal 2014 a tutt’oggi il torrente Rio versa in uno stato comatoso perché invaso da pietrisco, arbusti e sterpaglie varie per l’assenza di una pur minima manutenzione che dovrebbe assicurare il regolare deflusso delle acque nel fiume Trigno;

Preso atto che l’Amministrazione comunale in questi anni ha messo in cantiere numerose opere che, se pur utili, certo non contenevano l’urgenza come quella della ripulitura del Torrente Rio, che nella infausta esondazione delle acque provocate da copiose piogge potrebbe causare danni gravissimi ed irreparabili in una delle zone più produttive del territorio per la presenza in loco di molte attività commerciali;

Ritenuto, quindi, incomprensibile l’atteggiamento dell’Amministrazione comunale che mentre si attiva per ottenere somme dalla Regione Molise per il completamento della casa comunale, per la copertura della tribuna del campo sportivo e per utilizzare spazi finanziari per interventi di opere non aventi carattere di urgenza, aspetta tranquillamente che nelle zone adiacenti il torrente si verifichi una situazione catastrofica, su cui piangere e programmare forse un'altra campagna elettorale, nulla fa per ottenere le somme per interventi urgenti e di primaria necessità

Tutto ciò premesso

I N T E R R O G A N O la S.V. per conoscere

Quali provvedimenti ed iniziative voglia intraprendere per effettuare una ripulitura immediata del torrente Rio al fine di evitare una sua esondazione; Perché in questi anni non si sono utilizzate le somme degli spazi finanziari per i lavori di urgenza come quello della ripulitura temporanea del torrente in attesa di fondi regionali per una sua sistemazione definitiva, mentre e al contrario con tali somme si sono realizzate opere meno urgenti; Se la sua amministrazione, stante l’inerzia di questi quattro anni trascorsi senza aver mosso un dito per la rimozione dei detriti che stanno superando gli argini del torrente, non si sentirà responsabile di eventuali danni causati a persone e cose nel caso di improvvisa esondazione del torrente.

Si chiede risposta orale e scritta come da regolamento

Trivento 5/11/2018 I consiglieri comunali

Tullio Farina

Sandro Carosella.

Al Sindaco di Trivento

Oggetto: ponte di contrada Penna sul fiume Trigno nei pressi della grotta di Morricone Interrogazione urgente . Art 35 Reg.

I sottoscritti consiglieri comunali Carosella Sandro e Tullio Farina

Viste le condizioni in cui versa il ponte in oggetto riportato, documentate dalle foto allegate:

Considerato che allo stato attuale il ponte rappresenta un pericolo gravissimo per la pubblica incolumità;

Considerato che, per la tecnica della sua costruzione, avvenuta negli anni 50, esso rappresenta un patrimonio da salvaguardare per cui si rende necessario un intervento che ripristini la sua efficienza e funzionalità

I N T E R R O G A N O la S.V. per conoscere

1) quali provvedimenti urgenti voglia prendere per ripristinare la perfetta agibilità del ponte;

2) se non sia il caso di predisporre un ’ennesima variazione di bilancio, anche con i poteri del consiglio, ricorrendone per l’occasione le condizioni di urgenza, per fronteggiare le spese di intervento della messa in sicurezza del ponte.

Si chiede risposta orale e scritta come da regolamento

Trivento 5/11/2018 I consiglieri comunali

Sandro Carosella

Tullio Farina