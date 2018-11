Agnone (IS): Alla guida sotto l’effetto di droga. I Carabinieri denunciano un ragazzo

Nelle ore serali di ieri i Carabinieri della Compagnia di Agnone hanno sviluppato un’ulteriore attività di contrasto contro l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. A finire nella rete degli uomini dell’Arma un ragazzo proveniente dalla Puglia. Nel corso del controllo quest’ultimo ha mostrato evidenti sintomi di alterazione, tali da spingere gli operanti a eseguire più dettagliati accertamenti. L’intuizione dei militari ha ottenuto un positivo riscontro sia per l’esito della perquisizione, in cui è stata rinvenuta marijuana, che quella delle analisi a cui l’uomo è stato sottoposto presso il locale Ospedale. Il giovane è stato quindi denunciato e si è visto portare via il veicolo nonché la patente di guida.