Ti presento Sofia, arriva lo spettacolo al Teatro Italo argentino di Agnone

Ti presento Sofia, il film diretto da Guido Chiesa, vede protagonisti Gabriele (Fabio De Luigi), Mara (Micaela Ramazzotti) e la piccola Sofia (Caterina Sbaraglia).

Lui è un padre goffo e ossessivo, lei una donna tutta d'un pezzo che non vuole avere figli. La piccola, figlia di lui, cambierà il loro approccio alla vita e li costringerà ad andare oltre i propri limiti.



Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente sulla figlia di 10 anni.

Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance.

Un giorno, nella vita di Gabriele ripiomba Mara, un'amica che non vedeva da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa.

Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini. Travolto dalla passione, Gabriele nega l'esistenza di Sofia.

Da quel momento, le giornate di Gabriele sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza della figlia a Mara e viceversa, al punto da trasformare ogni volta il proprio appartamento in funzione di quale delle due andrà a trovarlo. Ovviamente, le bugie hanno le gambe corte e la messinscena di Gabriele avrà vita breve.

