Campobasso, il due dicembre l'uscita straordinaria dei misteri

Sabato 10 novembre alle 11,30 presso la sala consiliare del Comune di Campobasso si terrà la conferenza stampa per presentare l’uscita straordinaria dei Misteri, in programma il 2 dicembre a Campobasso, in occasione dei 300 anni dalla nascita del maestro Paolo Saverio Di Zinno. Oltre al sindaco Antonio Battista parteciperanno all’incontro con gli organi di informazione l’arcivescovo Giancarlo Bregantini e il presidente dell’associazione ‘Misteri e Tradizioni’ Liberato Teberino.