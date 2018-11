Ponte Sente, riunione operativa il 12 novembre in Prefettura a Isernia

"Ho contattato il Prefetto di Isernia Fernando Guida che , accogliendo la nostra richiesta, ci ha convocato per lunedì 12 novembre insieme alla Provincia di Isernia e alla Regione per stabilire, in sua presenza, un cronoprogramma certo.Questi sono i fatti, questo è il nostro impegno".

E' la dichiarazione del consigliere regionale Andrea Greco che ha ottenuto la riunione in Prefettura per parlare della riapertura del Ponte Sente all'indomani dell'annuncio della copertura economica di 2 milioni di euro. All'incontro oltre al Prefetto e al consigliere regionale saranno presenti anche il presidente della Regione Molise Donato Toma e il presidente della Provincia di Isernia Lorenzo Coia che sul Ponte Sente aveva già risposto con un comunicato dettagliato a quanto dichiarato dal Movimento Cinque Stelle,