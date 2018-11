Cerro al Volturno: 11 novembre a base di "Castagn e Vin"

Torna a Cerro al Volturno per la decima edizione la sagra "Castagn e Vin". L'evento è previsto l'11 novembre ed è inserito nell'ambito dei festeggiamenti per la madonna dell'Assunta in ricorrenza autunnale. Questa manifestazione, che raggiunge il primo decennale, è uno degli appuntamenti più longevi non soltanto per questo comune ma per l'intera Valle del Volturno. L'appuntamento sarà correlato dalla proiezione del Greast 2018 a cura degli animatori. La manifestazione si dividerà in 4 ore: alle 17 presso la Chiesa madre e alle 21 in piazza Santa Maria. Il pomeriggio sarà allietato dallo spettacolo del gruppo folk "Il Covo dei Briganti" di Forli del Sannio.

Il menù è ricco ed è al costo di soli 10 euro e prevede tutte le specialità tipiche del luogo e della stagione. Una festa da non perdere che segna un momento di devozione e di aggregazione culturale per una comunità unita e coesa.