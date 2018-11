Commissario ad acta sanità, Toma: presto ci saranno diffide

Settimana decisiva per il consiglio regionale del Molise dal punto di vista della sanità. Lo ha annunciato il Governatore Donato Toma dichiarando: "Andiamo avanti, nonostante l'assenza del Commissario ad acta, questa è una settimana decisiva, riferirò venerdì prossimo in Consiglio regionale".

Lo ha fatto a margine di un incontro che si è tenuto questa mattina a Campobasso sulle prospettive imprenditoriali offerte ai giovani dal progetto 'Resto al Sud'. "Abbiamo approvato in Giunta il regolamento del Registro dei tumori, nonostante tutto continuiamo a lavorare. Se a breve non ci saranno novità per quanto riguarda la nomina del Commissario - ha concluso - passeremo alle diffide".