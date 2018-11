Registro Tumori, Scarabeo: Obiettivo raggiunto

E' un passo importante che i molisani attendevano da tempo e a cui si è lavorato con pazienza per dare risposte ai cittadini. La Giunta regionale, ha proceduto con un ulteriore step, al raggiungimento della completa funzionalità del sistema. Un Registro Tumori è un servizio adibito alla raccolta, l'archiviazione, l'analisi e l'interpretazione dei dati sulle persone affette da tumore. Raccoglie informazioni complete su tutti i nuovi casi che insorgono in un determinato territorio con obiettivi di sanità pubblica ed epidemiologia. Sono soddisfatto del risultato raggiunto, tuttavia mi preme sottolineare che il Registro Tumori è "solo" uno strumento di rilevazione e come tale è utile solo se viene accompagnato da reali e concrete politiche di promozione della salute e prevenzione delle malattie. Ora il provvedimento verrà sottoposto al vaglio della Commissione consiliare competente per la successiva promulgazione. L’obiettivo finale è quello di costituire una rete oncologica regionale efficiente.