Consiglio regionale, domani in aula Toma relaziona sul commissario ad acta

Relazione in aula da parte del Governatore del Molise Donato Toma, sull'iter da proporre per la nomina del commissario ad acta per la sanità e altri 9 punti all'ordine del giorno. E' questo l'ordine del giorno del consiglio regionale in programma domani mattina 9 novembre dalle 10.30. Tra gli altri punti il primo riguarda l'Altomolise e in particolare la variante al piano edilizio del Comune di Pescopennataro.

Tra gli altri punti salienti il numero 4 sulla costituzione di una commissione speciale antimafia e il successivo che riguarda la relazione del garante della persona riguardante l'attività dell'undicesima legislatura. Tra i punti all'ordine del giorno, spunta come prima iscrizione ma all'ultimo posto, la discussione sulla modifica della legge sulla violenza contro le donne approvata all'unanimità nella scorsa legislatura da tutti i partiti. Questa modifica finora però è stata accettata soltanto dal centrodestra. Vedremo domani o nelle prossime sedute se anche queste modifiche possono trovare una condivisione unanime.