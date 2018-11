L’IZS dell’Abruzzo e del Molise ha ricevuto il Performance Certificate dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha assegnato all’IZSAM il Performance Certificate (Certificato di buona esecuzione) relativo all’attività del CESME per il periodo che va dall’1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. “Con la presente si certifica che i servizi affidati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ (IZSAM) in qualità di Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l’accertamento delle malattie esotiche degli animali (CESME), sono stati svolti in maniera soddisfacente e da noi pienamente accettati”, si legge nella lettera datata 6 novembre 2018 che reca la firma del dott. Silvio Borrello, il DG della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute.

Si tratta dell’ennesimo riconoscimento che attesta il lavoro del Centro di Eccellenza nato in Istituto nel lontano 1980 e nominato Centro di Referenza Nazionale con il Decreto del Ministero della Sanità del 2 maggio 1991. Attraverso il CESME l’IZS dell’Abruzzo e del Molise ha giocato d’anticipo sulla globalizzazione, nella convinzione che l’unico sviluppo possibile è quello fondato sul progresso scientifico e sulla capacità di comprendere la società multietnica e multiculturale; che il controllo delle malattie animali dipende non solo da una forte capacità di integrazione operativa a livello nazionale ma anche dalle politiche e dalle azioni internazionali.

Le malattie esotiche degli animali sono quelle malattie non presenti sul territorio nazionale da almeno tre anni. Per studiarle e farsi trovare preparati alla loro eventuale introduzione è indispensabile lavorare lì dove è possibile osservare da vicino gli animali con sintomatologia e lesioni, migliorare le performance dei test diagnostici e le tecniche di prelievo dei campioni. Per questo l’Istituto svolge attività in Africa già dai primi anni ’90, con propri ricercatori distaccati negli anni in Algeria, Angola, Botswana, Namibia, Tunisia, Zambia. “Un’attività caratterizzata da rapporti stabili e duratori, con un beneficio reciproco. In ragione del nostro ruolo di CESME è un vantaggio essere presenti dove la malattia nasce e si sviluppa”, come fa notare il Direttore Generale dell’IZSAM, Mauro Mattioli.

Il CESME fornisce consulenza e servizi alle Organizzazioni internazionali quali OIE, FAO e OMS, supportando altresì le attività di gestione e di governo del Servizio Sanitario Nazionale in caso di emergenze di tipo epidemico conseguenti all’insorgenza di focolai di malattie esotiche. Lo fa anche con l’ausilio di una struttura trasportabile costituita da un laboratorio di classe BSL2 destinato al controllo di farmaci e vaccini ad uso veterinario e di un laboratorio BSL4 ad alto contenimento biologico, per la manipolazione di patogeni a rischio di diffusione e di contagio per l’uomo, gli animali e l’ambiente: una struttura unica in Italia in ambito veterinario, che dispone di dotazioni strumentali all’avanguardia.