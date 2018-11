Abruzzo, lo stilista Simone Racioppo presenta "Dubai Collection 2019"

Il 10 e 11 novembre lo stilista abruzzese Simone Racioppo presenterà "Dubai Collection 2019" che ha esordito in anteprima assoluta, lo scorso maggio, nel corso della 6^ edizione dell'Arab Fashion Week, nella capitale della moda sul Golfo Persico. L'evento di Racioppo, che avrà luogo nella "Love Story Fiera Sposi" presso il Centro Espositivo della Camera di Commercio (Chieti), vedrà due sfilate: la prima sabato 10 novembre alle ore 16.30, la seconda domenica 11 novembre alle ore 18.30, rispettivamente in apertura e chiusura del Fashion Show della Fiera.

Le due sfilate sono dedicate alla memoria di Francesco Sagnelli, stylist di fama nazionale deceduto mesi fa in un tragico incidente stradale, supporter della collezione "Dubai" durante la fase di progettazione.

"La collezione - spiega Racioppo - si arricchisce di due nuovi abiti da sposa per l'occasione. Dopo questo weekend in terra d'Abruzzo cui sono particolarmente affezionato, continuerò a prepararmi per le prossime fashion week di Roma e Londra dove sfileranno gli outfits della linea haute couture. Un lavoro quotidiano e molto impegnativo che vivo, però, con grande entusiasmo insieme al videomaker Christian De Lellis, alla grafica di Laura Amati, a Rachele Berardocco dress assistant, agli allestimenti di Filly Creazioni, alle Sorelle Cake&Party e ai manager Antonio Bucci e Lina Di Rito".

Simone Racioppo è nato nel 1977 a Miglianico (Ch), Fin da giovanissimo ha iniziato a lavorare come stilista. Nel corso della sua carriera, ha vestito personalità del mondo dello spettacolo tra le quali Laura Pausini, Morgan, Fiorella Mannoia, attrici di fiction di successo. Ha sviluppato una linea di gioielli e una linea di outfits haute couture e casual-chic.