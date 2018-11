L'altomolise esiste per gli americani: Capracotta capitale d'Italia

Chi ha detto che il Molise non esiste non ha mai visitato le spiagge di Los Angeles. E non ha mai parlato con i tanti giovani che le affollano. Lo ha fatto invece Ale della Giusta, che in un reportage a puntate pubblicato su youtube ha pubblicato interviste veloci ai giovani americani su cosa pensano dell'Italia.

Nella quarta puntata, che pubblicheremo, arriva una domanda strana quanto ovvia: la capitale d'Italia. Le scelte erano due: Roma o il comune altomolisano di Capracotta. E come si può vedere dal video, più di una persona ha risposto Capracotta, ignorando quale fosse la risposta esatta. Il comune dell'altomolise quindi risulta conosciuto anche oltreoceano. E in particolare dai giovani a stelle e strisce che non hanno però riconosciuto come italiane altre cose belle. Dando invece per italiano un altro originario del Molise e in particolare di Ferrazzano: l'attore Robert De Niro.

E dell'Italia che si pensa? I soliti stereotipi riassunti in mafia, spaghetti, pizza e mandolino. Una immagine non molto edificante dello stivale se non fosse per la capitale spostata nell'altomolise.