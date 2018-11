Consiglio regionale, Toma porta in aula la questione del Commissario ad acta della sanità

"Finalmente oggi in Consiglio regionale si discuterà la nostra proposta di legge sulla eliminazione della surroga. 4 milioni di potenziale risparmio in 5 anni e 4 consiglieri regionali in meno da pagare. Tutto il resto è pura propaganda. Vi porteremo con noi e vi racconteremo tutto, come sempre".

Questo credeva di fare oggi a Palazzo D'Aimmo il consigliere del Movimento Cinque Stelle Andrea Greco. Si è trovato contro la volontà del presidente della Regione Donato Toma che ha chiesto di stravolgere completamente l'ordine del giorno in consiglio regionale. Chiedendo e ottenendo di parlare della questione cel commissario ad acta per la sanità in Molise. Non ancora nominato a quasi sette mesi dalle elezioni del 22 aprile di quest'anno vinte dal centrodestra.

Toma ha annunciato nel suo intervento denunce e diffide in caso la questione non venga risolta. E ha chiesto al consiglio regionale di votare una mozione per risolvere la questione. Hanno votato a favore il centrodestra e il partito democratico, contrario il Movimento Cinque Stelle. Ora il consiglio è sospeso in attesa della seduta pomeridiana.