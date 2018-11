Manifestazione no Pillon, Fanelli (Pd): "aderisco al flash mob di Campobasso"

"No al DDL Pillon, no all'arretramento dei diritti delle famiglie, delle donne e dei bambini in particolare".

Lo dichiara la consigliera regionale Pd Micaela Fanelli che aggiunge: "No ad una proposta di legge che, se approvata, favorirebbe inevitabilmente il persistere della violenza, in particolare quella intra familiare, senza risolvere i problemi, ma acuendoli ancora di più. Per questo plaudo all'iniziativa di mobilitazione promossa per domattina in Piazza Municipio dalla consulta comunale femminile di Campobasso, dalla Cgil e dalla rete antiviolenza del Molise alla quale aderisco con tutta la mia convinzione di rappresentante delle istituzioni e di mamma".