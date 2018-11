Scomparsa Raffaele Baldassarre, il cordoglio di Patriciello

BRUXELLES - 10 NOVEMBRE 2018 – “La notizia della scomparsa di Raffaele Baldassarre mi ha addolorato in maniera profonda. Negli anni in cui ho avuto la fortuna di condividere con lui l’attività politica all’interno del Parlamento europeo ho potuto apprezzare il valore di un uomo perbene, un politico attento e preparato, una persona dalle grandi qualità umane e professionali: doti che gli hanno consentito di raggiungere grandi traguardi, ottenendo l’affetto e la stima di quanti lo hanno conosciuto e frequentato in tutti questi anni. Raffaele Baldassare, prima ancora che un collega di partito, è stato un amico sincero e un uomo innamorato della politica. Il suo intero percorso umano e professionale è una testimonianza concreta di passione e abnegazione: un servitore della sua terra, nonché esempio per quanti vogliono intraprendere la strada della partecipazione attiva e dell’impegno istituzionale. A tutta la sua famiglia vanno le mie più sentite e commosse condoglianze".

Così Aldo Patriciello, eurodeputato e membro del Partito Popolare Europeo, ha commentato la notizia della scomparsa improvvisa di Raffaele Baldassarre.