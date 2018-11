La leggenda del Pirata, al capracottese Domenico Ciolfi la regia del film sulla vita e sulla morte di Pantani

E' uno dei film in uscita fra i più attesi, La leggenda del Pirata, film prodotto dalla Mr. Arkadin Film, girato tra l' Emilia-Romagna e il Trentino nei mesi di settembre e ottobre, dedicato a Marco Pantani indimenticabile campione di ciclismo romagnolo che uscirà a vent’anni dalla doppietta Giro-Tour

A raccontare la vita del campione romagnolo un giovane regista Domenico Ciolfi originario di Capracotta. Domenico è il figlio di Carmine Ciolfi che si trasferì a Milano - come tanti altri molisani, tanti anni fa, in cerca di migliori condizioni di vita. Domenico Ciolfi fornisce una visione del tutto inedita della vita e dei successi sportivi del campione romagnolo, si sofferma soprattutto sugli ultimi anni, quelli più tormentati, dalla squalifica per doping a Madonna di Campiglio arrivata il 5 giugno 1999 a una tappa dalla chiusura del giro d'Italia, fino alla sua morte avvenuta a Rimini il giorno di San Valentino 2004.

Il regista Domenico Ciolfi nato a Milano 1970,laureato in Storia del Cinema presso il Dams di Bologna, nel 1994 si è specializzato in filmologia presso l’università di Madrid, la sua produzione artistica riguarda l’ambito teatrale, cinematografico e televisivo. Numerose sono le regie tv curate per Sky Italia, DeAKids e Rai1, ha diretto la trasmissione Viva Radio 2 minuti con Rosario Fiorello e Marco Baldini per Rai1, TG24 Fiorello Show per Sky Italia e le dirette tv per RaiSat Extra. Nel 2008 ha fondato a Faenza la casa di produzione Mr.Arkadin Film.