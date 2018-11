Nessuna violenza, nessun violento: la Questura di Campobasso partner del Comune per il 25 novembre

In vista della ricorrenza della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, che sarà celebrata in tutto il mondo il prossimo 25 novembre, la Polizia di Stato ha organizzato, unitamente al Comune di Campobasso ed in collaborazione con vari enti ed istituzioni, sindacati e associazioni della rete antiviolenza che operano sul territorio, una serie di eventi previsti nell’ambito dell’iniziativa “Nessuna violenza - Nessun violento”.

Incontri, workshop, corsi di formazione e tanto altro animeranno i giorni precedenti la ricorrenza, tutti finalizzati a diffondere un messaggio di prevenzione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, fornendo – con l’aiuto di esperti - spazi di confronto nei quali trovare risposte e proposte per dire no ad un fenomeno i cui dati, per i numerosissimi casi di femminicidio che si riscontrano nel nostro Paese, possono considerarsi allarmanti.

Un’iniziativa importante, quella che si svolgerà nei prossimi giorni in questo Capoluogo, alla quale la Polizia di Stato ha aderito con slancio, concedendo il proprio patrocinio, nell’ambito del progetto “…Questo non è amore”, operativo già da alcuni anni e nato proprio per sensibilizzare la collettività sul fenomeno della violenza sulle donne, purtroppo ancora così tristemente attuale. Un progetto con il quale la Polizia di Stato, uscendo dalle proprie sedi istituzionali, avvicina i cittadini nelle piazze e nei luoghi di maggiore affluenza per assolvere non solo ad una importante funzione informativa, ma soprattutto per favorire un contatto diretto tra le vittime ed una equipe di operatori specializzati pronti a raccogliere le testimonianze di chi, spesso, ha ancora “esitazione” a denunciare o a varcare la soglia di un ufficio di Polizia.

Punto d’ascolto per eccellenza sarà ancora la postazione mobile della Polizia di Stato (camper) che, per il primo degli eventi in ordine di data, stazionerà - domenica 11 novembre - in Piazza Vittorio Emanuele dalle ore 8.00 alle ore 14.00, in occasione della 45^ “Su e Giù”, la manifestazione sportiva più sentita e partecipata della città in cui, quest’anno, si correrà anche contro la violenza. Alla gara prenderà parte, in veste di testimonial, la campionessa delle Fiamme Oro Enrica Cipolloni, oltre che una delegazione di atleti della Sezione Giovanile del Gruppo Fiamme Oro di Campobasso – Specialità Lotta, con sede presso la locale Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Il camper della Polizia di Stato, con i suoi esperti, stazionerà per l’intera giornata sempre in Piazza Vittorio Emanuele anche domenica 25 novembre, in cui ricorre la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. Qui, in collaborazione con le associazioni della rete antiviolenza, saranno allestiti stand informativi con dibattiti ed animazione sul tema.

Come di consueto, la postazione mobile ospiterà operatori altamente specializzati dell’Ufficio Sanitario, della Squadra Mobile e della Divisione Anticrimine della Questura di Campobasso pronti a fornire informazioni sulla violenza di genere, anche mediante la distribuzione di materiale illustrativo, ma soprattutto ad incontrare donne e ragazze che vogliano denunciare casi di violenza o semplicemente parlare o confrontarsi su eventuali situazioni che potrebbero sfociare in episodi di violenza.

Come ulteriore testimonianza dell’impegno che la Polizia di Stato profonde nel contesto in parola, prossimamente, presso la Squadra Mobile della Questura di Campobasso, sarà inaugurata una “sala d’ascolto protetto” per donne e minori vittime di violenza, realizzata grazie al proficuo contributo del Lions Club di Campobasso.