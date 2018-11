Gravina a Isernia:Var positiva,Ifab dia contributo

"La Var è sicuramente è uno degli elementi positivi, che aiuta". Lo ha detto, a Isernia, a margine del musical 'La Divina Commedia', il presidente della Figc, Gabriele Gravina. "Abbiamo una classe arbitrale che credo sia una delle eccellenze del nostro movimento. La tecnologia non si può ignorare, bisogna utilizzarla, migliorarla, perché credo che l'Ifab, come organismo mondiale che detta le regole del gioco del calcio, deve darci un contributo in più sotto questo profilo. Ci sono presupposti positivi, l'errore è stato ridotto al minimo e, quindi, penso che siamo sulla strada buona".

"In questo momento, per quanto riguarda il calcio in generale, stiamo superando leggermente l'inferno, quindi ci avviciniamo al purgatorio e all'idea di arrivare in paradiso". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a Isernia, a margine del musical 'La Divina Commedia', di cui il suo gruppo imprenditoriale è produttore. Ieri sera, Gravina era nell'Auditorium 'Unità d'Italia' per assistere allo spettacolo in scena, nel capoluogo pentro, dal 7 novembre per la prima mondiale. Stasera ultima esibizione con l'ennesimo sold out. "Per arrivare in paradiso - ha detto ancora Gravina - dobbiamo prima espiare tutte le nostre colpe, superare anche la parte del limbo di questo purgatorio per arrivare, forse, non proprio alla fonte dell'amore, ma possiamo sicuramente dare segnali positivi".(Ansa)