Nicola Lanza: Laboratorio Progressista aderisce all’appello “di unità” del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

#cambiaresideve nel Molise e nel Paese. E’ tempo di unire le forze che vogliono ed hanno lavorato in questi anni per l’attuazione della Costituzione, è tempo per costruire “un fronte popolare democratico” sia sul piano nazionale che sul piano territoriale fuori dagli schemi predefiniti. L’appello che abbiamo raccolto e che facciamo nostro sul piano territoriale si rivolge come riportiamo alle “Organizzazioni di base, associazioni, comitati, movimenti, militanti politici, sindaci, amministratori, eletti dal popolo che provano ogni giorno, pagando anche sulla propria pelle il prezzo di ogni forma di violenza, da quella fisica a quella istituzionale, a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione dell'uguaglianza e della giustizia. La prima linea di questa grande coalizione civica popolare deve essere fatta da tutti quelli che con il pensiero e soprattutto con l'azione hanno dimostrato di essere contro il sistema, contro le politiche liberiste, contro le oligarchie, contro le corruzioni e le mafie, contro la distruzione dei beni comuni.” Un fronte popolare democratico che dovrà vedere impegnate in prima linea anche nel Molise e per il Molise tutte quelle persone che hanno difeso, in questi anni, i più deboli, il territorio, l’ambiente, la salute, “un campo d'azione in cui si devono ritrovare e connettere quelli che in questi anni con i fatti non hanno tradito e non certo quelli che sono la causa della venuta di un periodo così buio della nostra Repubblica” un campo d’azione che nel Molise può e deve ripartire da due città Campobasso e Termoli per ricostruire quell’alternativa sociale, giuridica, economica necessaria per evitare la desertificazione del territorio e il “buio della nostra Repubblica”.

Nicola Lanza Portavoce Laboratorio Progressista