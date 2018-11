Parco del Matese e rifiuti, le associazioni molisane a Napoli in difesa di Sassinoro

L’assemblea della Rete dei Comitati e delle Associazioni di Campania e Molise svoltasi a SASSINORO (BN) l’11 novembre 2018 ha indetto una manifestazione da tenersi a Napoli entro la fine di novembre tesa a sollecitare la Regione Campania ad accelerare gli adempimenti attuativi del Parco Nazionale del Matese, istituito con Legge n. 205/2017, e ad aprire un confronto con la Regione Molise, con le Province di Campobasso e di Benevento e con le Amministrazioni Locali della Valle del Tammaro e dell’Area del Matese, per confrontarsi sui decreti rilasciati dalla stessa Regione Campania di autorizzazioni per impianti di trattamento di rifiuti e per eolico selvaggio che contrastano con le vocazioni territoriali e con la scelta di attivare un Parco Nazionale nello stesso territorio.

La Regione Molise, con propria Delibera del Consiglio Regionale n. 56 del 26.06.2018, così come la Provincia di Campobasso e numerose Amministrazioni Comunali del Molise, hanno formalizzato, con atti ufficiali, la propria contrarietà alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e di eolico selvaggio nella Valle del Tammaro e sull’area interessata dal Parco Nazionale del Matese.

Per queste ragioni, sollecitiamo la presenza a Napoli, con i propri Gonfaloni e relative Fasce Tricolori per i sindaci, onde evidenziare alla Regione Campania la ferma e netta contrarietà delle Istituzioni molisane rispetto alle scelte fatte dalle Strutture della Regione Campania per impianti privati che non rientrano nelle disposizioni della Direttiva Europea sui rifiuti, della Legge Nazionale, della Legge Regionale campana e del Piano Regionale dei Rifiuti della Campania, che dispongono che il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti va fatto nell’Ambito Territoriale Ottimale Provinciale e non al di fuori della Provincia in cui i rifiuti vengono prodotti.

A tal proposito si chiarisce che le 29 mila tonnellate annue di frazione umida dei rifiuti prodotti complessivamente in Provincia di Benevento verranno lavorate nell’impianto di Casalduni (BN) da una società controllata al 100% dalla stessa Amministrazione Provinciale di Benevento.

Pertanto non si comprende il motivo per il quale i rifiuti prodotti in altre Province della Regione Campania dovrebbero essere trattati in impianti a confine con il Molise, in un’area su cui il legislatore nazionale ha inteso istituire con la Legge n. 205/2017 il Parco del Matese.

Distinti saluti.

Campobasso, 12 novembre 2018

P/La Rete dei Comitati di Tutela Presidente del Comitato Civico

Ambientale di Campania e Molise “Rispetto e Tutela del Territorio

Michele Petraroia Nicola Zacchino

Italia Nostra Molise CGIL CdLT Molise

Gianluigi Ciamarra Paolo De Socio

USB Molise Libera Molise

Rossella Griselli Franco Novelli

WWF Molise ANPI Molise

Lucio Fatica Loreto Tizzani

LIPU Molise L’Altra Italia Ambiente Molise

Carlo Meo Filippo Poleggi

Movimento Consumatori Molise Lega Autonomie Locali Molise

Marco Mitra Gianni Ioffredi

SIPBC Molise AIIG Molise

Isabella Astorri Rocco Cirino

CIA Molise Ambiente Basso Molise

Donato Campolieti Luigi Lucchese

ArcheoClub Termoli

Oscar De Lena