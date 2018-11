Chiusa sede Giudice di Pace Isernia

Chiusa per carenze igienico sanitarie la sede del Giudice di Pace di Isernia. Il provvedimento è stato adottato dal sindaco, Giacomo d'Apollonio, in seguito a una relazione dell'Asrem sullo stabile di via Borgo nuovo e le sollecitazioni del presidente del Tribunale di Isernia, Vincenzo Di Giacomo. "E' vietato - si legge nell'ordinanza - con decorrenza immediata, l'utilizzo per le attività svolte dall'ufficio del Giudice di pace, e per qualunque altra attività aperta al pubblico, fino a quando non saranno superate le criticità". In passato all'interno dei locali del Giudice di Pace erano stati trovati topi e segni evidenti di infiltrazioni di acqua piovana. Domani mattina, al Palazzo di Giustizia, ci sarà una conferenza stampa congiunta del sindaco, del presidente del Tribunale e del Procuratore Carlo Fucci.(ANSA)