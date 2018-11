Agnone, comune indice bando pubblico per la gestione del Teatro Italo Argentino 2019-2020, scade il 3 dicembre 2018

E' di ieri 12 Novembre la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento in concessione del Teatro Italo Argentino di Agnone. Il comune ha indetto il bando con scadenza 3 Dicembre 2018 ore 13.00 che stabilisce canone, modalità di accesso e requisiti per la partecipazione. Il teatro Italo Argentino di Agnone è in affidamento da molti anni con relative proroghe all'Associazionre Amici del Teatro Italo Argentino,la cui ultima proroga e' in scadenza il 31 dicembre 2018. L'amministrazione comunale sceglie di interrompere l'iter delle proroghe e indice un bando, sarebbe interessante capirne le motivazioni, probabilmente per rendere legale una situazione che si potraeva da troppo tempo in affidamento temporaneo senza l'ufficialità di una gara pubblica come previsto nella PA.

Di certo c'è che l'associazione culturale che gestiva il teatro come altre associazioni agnonesi per il 2018 non ha percepito il contributo comunale di euro 660 mensili. Si auspica che in molti rispondano al bando, perche' se fosse il contrario si è sulla strada buona che condurrebbe alla chiusura di uno dei pochi punti di incontro agnonesi dove si fa cultura e arte, per merito di una associazione di volontari nata nel 2005 con il preciso scopo di mantenere in vita lo storico cinema, che ha scandito momenti di crescita di intere generazioni.

Di seguito il bando consultabile integralmente sul portale online del Comune di Agnone

BANDO DI GARA PUBBLICA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO DI PROPRIETA’ COMUNALE PER ANNI 2 (DUE) ---ooOoo--- da aggiudicarsi secondo il sistema di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale nr.176 in data 6 novembre 2018 e Determinazione Dirigenziale a contrarre nr.352 in data 12 novembre 2018 **** 1- ENTE AGGIUDICATORE: COMUNE DI AGNONE – Via G.Verdi, nr.9 – 86081 AGNONE (IS) – Codice NUTS ITF2– Tel.0865/723207– Fax 0865/77512 – pec comune.agnone@legalmail.it – www.comune.agnone.is.it.

2- TIPO DI APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: Affidamento in concessione della gestione del Teatro di Proprietà Comunale, nell’ottica di perseguire finalità di crescita culturale del territorio con l’obiettivo fondamentale di far sì che la struttura possa continuare a costituire un punto di riferimento culturale importante, attraverso una programmazione continuativa e costante di promozione culturale, teatrale e cinematografica, con le caratteristiche generali indicate nel Capitolato Speciale d’Oneri approvato con delibera di Giunta Comunale nr.176 del 6.11.2018.

3- LUOGO DI ESECUZIONE: Locali appartenenti al Teatro, interamente di proprietà del COMUNE di AGNONE siti in unico corpo di fabbricato al Corso Vittorio Emanuele, nr.69 e 71.

4- DURATA DELLA CONCESSIONE: Anni 2 (due). A richiesta dell’Amministrazione appaltante il contratto potrà essere rinnovato per uguale periodo ai sensi e nei termini indicati nell’art.3 del Capitolato Speciale d’Oneri.

5- VALORE DEL CONTRATTO E IMPORTO A BASE DI GARA: CANONE UTILIZZO: Il canone di gestione mensile da corrispondersi in favore dell’Amministrazione Comunale sarà quello risultante dall’esito della gara la cui base d’asta viene quantificata in €.600,00 (euro seicento/00) oltre IVAù

6- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Sono ammessi a partecipare alla presente procedura negoziata i soggetti invitati alla procedura negoziata ed in possesso dei seguenti requisiti: A) Requisiti di ordine generale  Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/201 e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. In caso di ATI/ATS/RTI i requisiti devono essere posseduti ed autocertificati da ciascuno dei componenti dell'ATI/ATS/RTI.  Trovarsi in condizioni di regolarità o di non assoggettamento rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/3/1999, n. 68). B) Requisiti di idoneità professionale:  Iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque di obbligarsi ad iscriversi, qualora necessario entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale;  Per le cooperative: iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente all’oggetto della presente selezione;  Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella sezione A o C dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto della presente selezione, precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;  Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento dei servizi di cui alla presente selezione;  Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione a uno dei registri previsti dalla legge n. 383/2000 ed esibizione di copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca lo svolgimento di servizi attinenti all’oggetto della presente selezione; C) Regolarità contributiva:  Essere in regola con il versamento degli oneri contributivi INPS e INAIL (DURC). E’ ammessa inoltre la partecipazione dei suddetti soggetti anche se facenti parte di ATI/ATS/RTI.

7- ACCESSO ATTI DI GARA: l’accesso gratuito, illimitato e diretto degli atti di gara è garantito dalla sezione "Bandi e avvisi" del sito internet comunale www.comune.agnone.is.it o con richiesta all’indirizzo di posta elettronica comune.agnone@legalmail.it. L’effettuazione del sopralluogo necessario per la presa visione dei locali può essere effettuato nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, previo appuntamento da richiedersi telefonicamente ai numeri 0865/723207 o mediante mail indirizzata a comune.agnone@legalmail.it.

8- TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: il termine di ricezione del plico contenente tutta la documentazione necessaria è fissato perentoriamente, a pena di esclusione, per le ore 13,30 del giorno 3 DICEMBRE 2018. Oltre il termine predetto non sarà valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a precedente offerta.

9- COMPOSIZIONE DEL PLICO: Il plico dovrà:  Essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;  Riportare la dicitura: “OFFERTA PER LA GESTIONE DEL TEATRO DI PROPRIETA’ COMUNALE”;  Riportare la ragione sociale dell’offerente, del relativo recapito telefonico, telefax e PEC e/o mail per eventuali comunicazioni inerenti lo svolgimento della gara;  Essere indirizzata: Comune di Agnone – Via G. Verdi, 9 – 86081 Agnone (IS);  Contenere a sua volta 3 (tre) differenti buste, ciascuna delle quali debitamente intestata, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena d'esclusione, e contenenti quanto appresso indicato: BUSTA A) -

"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" Tale busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno la dicitura

“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA''. In essa dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la seguente documentazione: - Dichiarazione e Istanza di partecipazione alla gara riportante i dati del soggetto offerente (denominazione, indirizzo, telefono, fax, partita IVA, mail, posizione INPS e INAIL), redatta su carta bollata, secondo il modello allegato “A” - ponendo in alto a sinistra il timbro del concorrente, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente con allegata, pure a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura), da redigersi e sottoscriversi anche da parte di tutti i soggetti mandanti in caso di riunione ATI/ATS/RTI, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara: a) di non essere soggetto ai motivi di esclusione previsti dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016; b) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/’01; c) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione e/o decadenza dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità di Vigilanza; d) di accettare senza condizione e riserva alcuna, le condizioni poste nel presente Bando e nel Capitolato Speciale d’Oneri; e) di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i servizi oggetto del presente bando e di ritenere adeguati e realizzabili per le condizioni e prezzo corrispondenti all’offerta presentata; f) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. ovvero di obbligarsi all’iscrizione, qualora necessario, entro trenta giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale; g) di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.); h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

BUSTA B) - "OFFERTA TECNICA" Tale busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno la dicitura “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” e contenere la seguente documentazione sottoscritta in ogni pagina dal/i legale/i rappresentante/i, in caso di R.T.I. sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di ciascun soggetto costituente il raggruppamento: Capitolato Speciale d’oneri, a pena d’esclusione, sottoscritto per accettazione su ciascuna pagina, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). L’Offerta Tecnica che dovrà illustrare la proposta di organizzazione e gestione del servizi e dovrà essere redatta in modo tale da consentire alla competente Commissione Giudicatrice l’attribuzione dei punteggi di cui al punto 12 del presente Bando. Il concorrente ha facoltà di presentare documentazione dimostrativa di quanto illustrato nel progetto. In ogni caso la Commissione potrà valutare, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, esclusivamente il contenuto del predetto progetto di gestione che deve essere contenuto in un massimo di 10 cartelle in foglio formato A4. BUSTA C) -

"OFFERTA ECONOMICA" Nella Busta C opportunamente chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante del concorrente, recante sul frontespizio esterno, la dicitura

“BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica, che va redatta preferibilmente secondo il modello allegato “B”, e dovrà riportare: 1. Il canone di gestione mensile proposto per il servizio, Iva esclusa, da versarsi in favore del Comune sull’importo posto a base d’asta di €.600,00, soggetto ad aumento e per il quale non sono ammesse offerte in ribasso. In caso di discordanza, è da considerarsi valido il prezzo più vantaggioso per la stazione appaltante. L’offerta dovrà essere validamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da fotocopia di un documento d’identità valido. In tale busta non devono essere contenuti altri documenti. 10- INDIRIZZO DI INVIO OFFERTE: Comune di Agnone – Via G.Verdi, nr.9 – 86081 Agnone (IS). Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non sia recapitato in tempo. 11- APERTURE DELLE OFFERTE: I plichi regolarmente pervenuti nel termine previsto dal precedente punto 8, saranno aperti in seduta pubblica dalla competente Commissione il giorno 6 DICEMBRE 2018 alle ore 10,00 presso la sede municipale del Comune di Agnone. Eventuali modifiche in ordine alla data e all’orario di apertura delle buste saranno comunicate ai soggetti che avranno fatto pervenire offerta, all’indirizzo pec o mail indicato sul plico, fino al giorno antecedente la suddetta procedura. La seduta è pubblica e quindi potrà assistervi chiunque ne abbia interesse. La procedura avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala dove si tiene la gara. L’Ente appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa di riguardo. 12-

MODALITA’ DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI: L'ammissione e la valutazione delle candidature è demandata ad una commissione appositamente costituita. La valutazione delle proposte avverrà, a cura della stessa commissione, in maniera comparativa tenendo conto: A - Offerta tecnico-qualitativa 80 punti così ripartiti: a) Esperienza documentata di gestione di teatri fino ad in max di 10 punti 1 punto per ogni anno di gestione b) Qualità del progetto gestionale presentato b1)-Varietà e consistenza delle attività artistiche che il concorrente gestirà direttamente e che valorizzi la cultura locale e le forze culturale e sociali attive nel territorio con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche; b2)-Modalità di svolgimento della stagione cinematografica in conformità alle disposizioni e attrezzature previste dalle norme vigenti; b3)-Promozione e comunicazione del progetto, indicando quale rete di contatti e di relazioni con le realtà territoriali locali si intendono attivare, per realizzare le finalità perseguite dall’Amministrazione Comunale. fino ad un max di 40 punti sarà valutata la proposta in termini qualitativi e quantitativi, relativamente a: max punti 15 max punti 15 max punti 10 c) Piano di gestione - amministrativo Adeguatezza della struttura organizzativa impiegata per la gestione del Teatro. Il concorrente dovrà descrivere l’organizzazione del lavoro per quanto riguarda la realizzazione del programma artistico, gestione dei locali, la completezza degli strumenti e attrezzature da utilizzare (impianto di proiezione, impianto audio, impianti scenici) fino ad un max di 25 punti d) Servizi aggiuntivi Saranno valutate proposte ed iniziative aggiuntive, offerte a costo zero per l'amministrazione, che tendono ad ampliare e migliorare l’offerta culturale finalizzate soprattutto ad incentivare l’avvicinamento dei giovani al teatro. fino ad un max di punti 5 B - Offerta economica 20 punti Il punteggio sarà valutato dalla commissione secondo l’applicazione della seguente formula: Canone mensile offerto dal concorrente da valutare x 20 Massimo canone mensile offerto in sede di gara Viene fissato in punti 50 il punteggio complessivo minimo che se non raggiunto costituirà motivo di esclusione dalla presente selezione.

13- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico progettuale, ai sensi dell’art.95 -comma 2- del D.Lgs.nr.50/2016 sulla base dei criteri di valutazione determinati con delibera di Giunta Comunale nr.176/2018 e riportati nel precedente punto 12. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L’Amministrazione Comunale si riserva ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente gara, senza che alcuno possa richiedere compensi o rimborsi di sorta. In caso di mancata aggiudicazione dell’appalto, le ditte concorrenti non potranno pretendere compensi di sorta inerenti le spese sostenute per partecipare alla gara. Alle sedute di gara pubbliche ciascun concorrente può assistere per il tramite di un solo rappresentante in persona del proprio rappresentante legale ovvero di persona munita di delega appositamente conferita. La Commissione Giudicatrice procederà in seduta pubblica alla verifica della data di arrivo dei plichi entro il termine previsto accertando l'integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi procederà quindi alla loro apertura accertando la presenza della documentazione di partecipazione (Busta A) e, se del caso, pronuncerà le relative esclusioni. La Commissione Giudicatrice nella stessa seduta pubblica procederà all'apertura della Busta B per verificare la presenza della documentazione richiesta. Verificato il contenuto delle Buste A e B la Commissione dichiarerà l'ammissione e l'eventuale esclusione dei concorrenti; ne darà conseguentemente atto con successivo provvedimento. La Commissione successivamente procederà, in seduta non pubblica, alla valutazione, sulla base dei requisiti previsti dal presente bando, delle proposte progettuali presentate di cui alla Busta B – OFFERTA TECNICA", e alla attribuzione dei relativi punteggi (punto 12). La Commissione procederà, quindi, alla formulazione della relativa graduatoria. La Commissione Giudicatrice procederà in seduta pubblica all'apertura, dandone opportuno preavviso,

della Busta C “OFFERTA ECONOMICA” alla sua verifica e all’attribuzione del relativo punteggio. In caso di necessità di variazione la Commissione comunicherà via fax e/o e-mail certificata ai concorrenti, con un preavviso di almeno 24 ore, la data e il luogo per lo svolgimento della seduta pubblica di cui sopra. L'esito dei lavori della Commissione giudicatrice costituirà oggetto di approvazione con specifico provvedimento adottato dal RUP e sarà pubblicato sul sito del Comune di Agnone nella sezione Profilo Committente-Avvisi e Bandi di gara. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

14- PERIODO VINCOLO OFFERTA: Le offerte economiche formulate dai concorrenti avranno validità per il tempo necessario all’Amministrazione a procedere all’aggiudicazione definitiva, a controllare la documentazione amministrativa ed eventualmente ad affidare i servizi ad altro concorrente. L’offerta rimarrà valida per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima. I concorrenti resteranno giuridicamente vincolati sin dal momento della presentazione dell’offerta, mentre l’aggiudicazione del servizio non vincolerà l’Amministrazione sino alla stipula del relativo contratto.

15- ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA GARA: Successivamente alla gara il Comune procederà all’accertamento della sussistenza o meno in capo al concorrente aggiudicatario dei requisiti richiesti dal presente bando di gara. In mancanza dei requisiti sarà annullata, con atto motivato, l’aggiudicazione e, qualora già stipulato, si rescinderà il contratto per colpa imputabile al concorrente aggiudicatario e/o affidatario assegnando l’affidamento a quello che segue in graduatoria. L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato alla stazione appaltante. Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto, così come quelle di contratto, sono a carico dell’aggiudicatario. Tutti i documenti presentati dal concorrente aggiudicatario saranno trattenuti dalla stazione appaltante. Il Comune avrà diritto di rescindere il contratto nel caso in cui il concorrente aggiudicatario si renda colpevole di frode o grave negligenza o contravvenga agli obblighi e condizioni stipulati, oppure per causa di forza maggiore compresa la sopravvenuta indisponibilità finanziaria. 16- AVVERTENZE GENERALI L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non aggiudicare la gara di cui al presente bando. 17- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr.ssa Emilia MARCOVECCHIO – Tel. 0865-723207 – comune.agnone@legalmail.it. Agnone, lì 12 novembre 2018 MODELLO ALLEGATO “A” DI AUTODICHIARAZIONE Spett.le COMUNE DI AGNONE Via G.Verdi, 9 86081 AGNONE (IS) Oggetto: Dichiarazione e Istanza di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del Teatro di Proprietà Comunale per anni 2. In relazione alla procedura aperta avviata da Codesto Spett.le Comune per l'affidamento di cui all'oggetto, il sottoscritto _______________________________________________ nato a _________________________________(prov. __________) il ___________________ residente a _____________________________________________________(prov. _________) in via _______________________________________________________________________ in qualità di __________________________________________________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale Rep. N° ____________del _______________ autorizzato a rappresentare legalmente il appresso indicato: ragione sociale __________________________________________________________________ con sede in ____________________________________________________________________ telefono __________________________, fax _________________________ codice fiscale _____________________________ partita IVA __________________________ Posizione INPS ___________________________ Posizione INAIL _____________________, mail ____________________________________ pec ________________________________ rimossa ogni eccezione e/o riserva e consapevole dell'applicabilità, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000, DICHIARA a) di non essere soggetto ai motivi di esclusione previsti dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016; b) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/’01; c) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione e/o decadenza dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità di Vigilanza; d) di accettare senza condizione e riserva alcuna, le condizioni poste nel Bando di Gara e nel Capitolato Speciale d’Oneri; e) di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio e di ritenere adeguato e realizzabile lo stesso per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; f) di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.); g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. h) di essere iscritta alla Camera di Commercio di __________________ al nr.______________ dal _____________ per la seguente attività __________________________________________. Ovvero di obbligarsi, ove necessario, a provvedere all’iscrizione alla Camera di Commercio di ___________________ per l’attività di cui all’affidamento in oggetto entro i termini stabiliti nel bando di gara. Data _______________ Firma ___________________________ (Alla presente va allegata copia di valido documento di riconoscimento) MODELLO ALLEGATO “B” OFFERTA ECONOMICA Spett.le COMUNE DI AGNONE Via G.Verdi, 9 86081 AGNONE (IS) Oggetto: OFFERTA ECOMOMICA per la partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del Teatro di Proprietà Comunale per anni 2. Il sottoscritto _________________________________________________ nato a ________________________________ (prov. _____) il _________________ residente a ___________________________________________________________ (prov. _____) in via ___________________________________________________________________________ In qualità di: legale rappresentante della ________________________________________ ragione sociale ___________________________________________________________________ con sede ________________________________________________________________ codice fiscale ________________________________ partita IVA __________________________  PRESA VISIONE del Bando di Gara, del Capitolato Speciale d’Oneri per l’affidamento di cui in oggetto e di tutta la documentazione di gara e accettandoli incondizionatamente;  CONSIDERATO che l’offerta economica tiene conto: - dell’esatta natura dell’affidamento e di tutte le circostanze che possano interessare l’esecuzione della gestione di che trattasi e che di tali circostanze è stato tenuto conto nella determinazione dell’offerta presentata;  PRESO ATTO: - che l’offerta rimarrà valida per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima; - che la Stazione Appaltante aggiudicherà il servizio in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico progettuale, ai sensi dell’art.95 -comma 2- del D.Lgs.nr.50/2016, sulla base dei criteri di valutazione determinati nel relativo bando di gara; O F F R E per l’affidamento in oggetto il L’AUMENTO sul prezzo a base d’asta mensile di €.600,00 (diconsi euro seicento/00) (IVA esclusa) del _______________ % (in cifre) ____________________________________ per cento (in lettere) e quindi l’importo mensile di €.____________________ (in cifre), diconsi euro ____________________ (in lettere) oltre IVA. Data __________________________ Firma _________________________________ (Alla presente va allegata copia di valido documento di riconoscimento)