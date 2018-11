Cinghiali, doppio vertice in via Vico: "Proposte condivise e in via di definizione"

L'assessore regionale Nicola Cavaliere ha incontrato stamane, presso gli uffici di via Vico a Campobasso, prima gli ATC e poi la nuova Consulta regionale della caccia.

Tema all'ordine del giorno la grave emergenza cinghiali, che oltre a coinvolgere gli agricoltori con gli ingenti danni ai raccolti che si registrano ormai da troppo tempo nelle campagne molisane, tocca purtroppo da vicino pure i comuni cittadini e pone problemi di sicurezza, soprattutto per quanto concerne i sempre più frequenti incidenti stradali.

"Siamo pronti - ha dichiarato a margine dei due incontri Cavaliere - ad intervenire con misure eccezionali per arginare in maniera decisa ed efficace il fenomeno. In primis la 'Caccia di selezione', ma non solo. C'è infatti piena convergenza anche sull'adozione di ulteriori strumenti che, nel rispetto di leggi e normative, consentiranno di affrontare l'emergenza tramite la collaborazione di tutte le parti in causa".

"Come già accaduto - prosegue l'assessore - in occasione del primo vertice tenuto in assessorato con le principali sigle agricole, anche stavolta il dibattito si è sviluppato in un clima di condivisione e le proposte sono state accolte positivamente dai membri della Consulta".

"Ringrazio - conclude l'assessore - tutti coloro che hanno partecipato al tavolo oggi. Continuiamo a lavorare senza clamori e con serenità e serietà alla risoluzione del problema. Ci sono le premesse giuste per ottenere insieme i risultati sperati e nell'interesse comune".