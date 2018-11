Radicali italiani, entra nella segreteria il campobassano Mario Pietrunti

Entra a far parte della nuova direzione nazionale di Radicali Italiani, nominato dalla segretaria neo-eletta Silvja Manzi, il campobassano Mario Pietrunti (al centro nella foto), dell’associazione Radicali Molise. “Sarà un anno di grande impegno per difendere le libertà individuali e lo stato di diritto in Italia e per portare avanti il sogno di un’Europa federale, e questa battaglia passa anche per il Molise” ha dichiarato in una nota Mario Pietrunti. “Continueremo a lavorare, così come fatto in questi mesi con i Radicali Molise e con il suo coordinatore Gianmarco Cimorelli, per creare un’alternativa all’odio e al rancore offertoci ogni giorno dalle forze di governo” prosegue. “Un altro modo di fare politica, basato sul confronto e sul dialogo con i cittadini, è possibile, ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti coloro che condividono le nostre idee”. E conclude: “vogliamo creare una rete, anche con associazioni e comitati locali, per proporre nuove idee di buona politica per un Molise più prospero in Europa”.