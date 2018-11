Commissario ad acta sanità, 5 stelle: nel decreto fiscale l'emendamento per la nomina in breve tempo

"In queste ore, in Commissione Finanze al Senato, è in discussione il cosiddetto Decreto Fiscale. Nel fascicolo degli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore di maggioranza c'è anche la norma sulla incompatibilità tra la carica di Governatore e il ruolo di Commissario ad acta per la sanità. Un provvedimento che può essere determinante per la nomina del Commissario in Molise.

È la conferma che il Governo e il MoVimento 5 Stelle stanno facendo ogni sforzo per ridare al sistema sanitario regionale il giusto equilibrio tra pubblico e privato e, quindi, una nuova prospettiva".

Lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 stelle Antonio Federico, Rosalba Testamento, Luigi di Marzio e Fabrizio Ortis.