Influenza, dal 16 campagna vaccinale

Da venerdì prossimo 16 novembre sarà possibile vaccinarsi per prevenire l'influenza stagionale. L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha distribuito i vaccini ai medici di medicina generale (Mmg), ai pediatri di libera scelta (Pls) e ai Centri vaccinali dei distretti socio-sanitari aziendali. L'Asrem ricorda che la vaccinazione è gratuita ed è raccomandata per le seguenti categorie: persone ultra sessantacinquenni, soggetti tra i 6 mesi e i 65 anni affetti da malattie croniche, donne al secondo e terzo mese di gravidanza, persone che per motivi lavoro si trovino a contatto con animali. (ANSA).