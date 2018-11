Gam, presidio in consiglio regionale: conto alla rovescia per la cassa integrazione

Mancano meno di 24 ore all'incontro al Ministero dello Sviluppo economico sulla proroga della Cigs alla Gam di Bojano. Attesa che i 262 ex lavoratori stanno vivendo davanti al consiglio regionale in presidio permanente. Le risposte attese sarebbero decisive per il futuro economico di queste persone.

Questa mattina una nutrita delegazione, insieme ad altri lavoratori dei comparti in crisi, ha presenziato ai lavori del Consiglio regionale del Molise che sono ancora in corso. Segnali di disponibilità sulla proroga sono arrivati nei giorni scorsi dai ministeri dello Sviluppo Economico (Mise) e del Lavoro, la Regione ha allocato le risorse economiche necessarie per finanziare quanto di propria competenza, ma nelle ultime ore sono emersi problemi inerenti il fitto di ramo di azienda, elemento imprescindibile per la concessione della cassa integrazione che mettono a rischio tutta la procedura.

Intanto in consiglio regionale nel pomeriggio il centrodestra con l'astensione del Movimento Cinque Stelle e con il voto contrario del Pd, ha votato una mozione senza l'accordo dei sindacati, presentata dal Governatore Toma per garantire a Berchicci a mantenere in affitto il ramo d'azienda della Solagrital, affinché si attivino le procedure per la exit strategy dell'azienda Gam salvaguardando i livelli occupazionali e la CIGS di un anno per i lavoratori con la proposta di versamento di 630mila euro. Finora sono 220 le liberatorie firmate dai lavoratori per giungere a un accordo con l'amministratore unico Berchicci. Si chiede inoltre di confermare la volontà di sostenere l’ottenimento della CIGS di cui si discuterà il prossimo giorno 15 di novembre in sede di esame congiunto presso il Ministero del Lavoro; di richiedere al Governo di stanziare ulteriori risorse finanziare per consentire a GAM S.r.L. di fruire dell’intero periodo consentito dalla legge di 12 mesi di CIGS e a Ittierre S.p.A. della mobilità in deroga per il massimo periodo consentito dalla normativa vigente”.