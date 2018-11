Sito San Vincenzo al Volturno, la IV commissione regionale continua ad esaminare la proposta di legge

La IV Commissione consiliare, presieduta dal suo Presidente, Quintino Pallante, ha proseguito, nella seduta di oggi, l’esame della proposta di legge n. 18 di iniziativa dei Consiglieri regionali Scarabeo, Di Lucente, Cefaratti, Calenda, Micone, Matteo, Pallante, Scuncio, Facciolla, Fanelli, Tedeschi, N.E Romagnuolo, D’Egidio e A. Romagnuolo, concernente: “Istituzione del Parco Archeologico Storico Naturale del sito di San Vincenzo al Volturno”.

In particolare sono stati auditi in merito alla proposta di legge i delegati del Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Molise, e dell’Abate ordinario di Montecassino, i Sindaci di Castel San Vincenzo e Rocchetta al Volturno, nonché il Conservatore Onorario del Complesso monumentale di San Vincenzo, Franco Valente. Il Presidente Pallante ha quindi chiesto a ciascuno di loro di voler far pevenire alla Commissione delle osservazioni sulla proposta di legge al fine di fornire ai Commissari utili suggerimenti ed indicazioni per la conclusione dell’esame e l’espressione del parere di competenza. L’esame della PdL proseguirà nella prossima seduta.