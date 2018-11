Neuromed, torna l'appuntamento con la prevenzione per il tumore al seno

Torna l’appuntamento con la prevenzione del tumore della mammella. L’I.R.C.C.S. Neuromed promuove, in collaborazione con le associazioni ‘Noi donne… soprattutto’ e ‘Gli Angeli del Sorriso’ una campagna di informazione e prevenzione contro la patologia.

Il team di esperti, guidato dal senologo dottor Luigi Cremone, effettuerà una visita senologica a chi prenderà parte alla giornata dedicata a tale controllo.

Lo screening è gratuito e si terrà venerdì, 16 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso l’I.R.C.C.S. Neuromed di Via Atinense, Pozzilli (IS). Per prenotazioni e info tel. 0865.929560

Nelle strategie per il controllo del tumore della mammella la fase diagnostica riveste da sempre un’importanza fondamentale: minori sono le dimensioni della lesione al momento della diagnosi e maggiori saranno le probabilità di guarigione definitiva. Questa probabilità raggiunge valori molto vicini al 100% nei casi in cui il tumore venga scoperto grazie al contributo delle indagini strumentali, vale a dire prima ancora che diventi clinicamente evidente. È questo il punto di forza della diagnosi precoce: salvare la vita e il corpo di tantissime donne.

“L’Open Day rappresenta un appuntamento informativo e di prevenzione rilevante sia per le pazienti che per lo specialista. – afferma il dottor Luigi Cremone, Responsabile dell’Unità di Senologia - Una corretta informazione sulle buone pratiche di prevenzione e sulla patologia in generale deve essere fornita a tutte le donne incondizionatamente e gratuitamente da ogni struttura. Con tali incontri, poi, lo specialista riesce ad adempiere al suo ruolo, promuovendo altresì quel rapporto di fiducia che deve intercorrere tra medico e paziente”.