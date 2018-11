Unicef, il 20 novembre apre la sede di Campobasso

Il 20 novembre, in occasione della ricorrenza della “Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, il COMITATO UNICEF DI CAMPOBASSO è lieto di annunciare l’apertura della propria sede, sita in via Cirese presso il Terzo Spazio, a tutti coloro i quali vogliano passare un pomeriggio all’insegna della aggregazione, del gioco e della crescita nel rispetto dei diritti dei più piccoli. Numerosi gli eventi ad allietare il pomeriggio, alcuni dedicati ai più piccoli come ad esempio il “Laboratorio Espressivo” realizzato in collaborazione con l’Associazione Aladino, il cui fine è quello di aiutare i bambini ad esprimere sé stessi attraverso il disegno libero in un ambiente accogliente e rassicurante appositamente creato. Da menzionare la messa in scena, da parte dei volontari UNICEF, del racconto “L’isola degli smemorati” di Bianca Pitzorno e prodotto, anche sotto forma di cartone animato da UNICEF Italia, storia che aiuta a capire quanto sia fondamentale il rispetto dei diritti dei bambini nella società. Sarà inoltre all’opera il “Laboratorio Pigotte” che accoglierà gli ospiti intervenuti e gli darà modo di apprendere i vari step della realizzazione della famosa bambola dell’UNICEF.