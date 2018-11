Fiat Fca Termoli, sindacati autonomi denunciano: a Natale cassa integrazione inaccettabile

La Fiat Fca di Termoli mercoledì 14 Novembre 2018 comunica tramite i sindacati aziendali altre fermate produttive nel periodo natalizio, nello specifico dal 17 al 31 Dicembre in particolare in buona parte dell'area cambi e del reparto motori con copertura di Cassa integrazione misto ferie. Inammissibile accettare la pratica della cassa integrazione mentre fino a pochi giorni fa le produzioni sono state supportate e aumentate da trasfertisti di altri stabilimenti , per giunta in alcune aree anche con l'applicazione di turni compresi di sabati notte e domenica pomeriggio , intanto si continua a produrre all'estero nei paesi più disagiati con costi stracciati , questi sono gli effetti delle leggi capestri dei governi complici e di con un contratto aziendale a direzione unica sostenuto dai sindacati amici che continuano a mettere sotto i piedi le tutele e i diritti dei lavoratori e di interi territori .

Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti Fca Termoli

SOA Sindacato Operai Autorganizzati