Incendio autobus Atm, Primiani (5 stelle): ho presentato una interrogazione per accertare eventuali responsabilità

"Quello che è accaduto lo scorso martedi sull'autobus ATM Casacalenda-Larino è un episodio di una gravità inaudita. Si è rischiata la tragedia sulle spalle di studenti e pendolari che in quel momento occupavano il mezzo.



Al Consiglio regionale di due giorni fa - spiega il consigliere regionale 5 stelle Angelo Primiani - ho depositato un ordine del giorno urgente in cui chiediamo che vengano accertate le cause e le responsabilità dei fatti accaduti, oltre che una puntuale verifica sulla salubrità e la sicurezza dei mezzi di trasporto impiegati per l'espletamento del servizio di TPL, procedendo all'eventuale sospensione del contratto di servizio con la ditta concessionaria ATM nel caso in cui non fosse possibile garantire la pubblica sicurezza e l'incolumità pubblica degli utenti.



Non possiamo più accettare supinamente i continui disservizi arrecati da alcuni gestori del TPL ai cittadini molisani, che oltre a non saper garantire una gestione sana dell'azienda e dei lavoratori, non riescono nemmeno più a garantire gli standard minimi qualitativi e di sicurezza che un servizio pubblico dovrebbe assicurare - conclude il portavoce M5S".