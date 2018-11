Ospedale di Agnone, 426 giorni di attesa per un esame endoscopico del colon

Liste d'attesa sempre più lunghe nella sanità pubblica molisana. Ma ancora una volta il record negativo spetta all'Ospedale Francesco Caracciolo di Agnone. Dove occorrono mediamente 426 giorni di attesa per effettuare un esame endoscopico del colon (Sigmoidoscopia). A cosa serve? E' presto detto: permette di vedere le pareti dell'ultima parte dell'intestino (sigma e retto). Il dato emerge dal monitoraggio sui tempi medi di attesa effettuato dall'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) lo scorso 2 novembre.

Ma se ad Agnone ci vuole più di un anno per ottenere questo esame specifico non va meglio per il poliambulatorio Asrem del capoluogo pentro. Dove per sottoporsi ad una ecocolordopplergrafia cardiaca occorrono 396 giorni. Ne occorrono 285 al 'Cardarelli' di Campobasso. Attese non brevi per quanto riguarda alcune visite specialistiche: 199 giorni per quella cardiologica al Poliambulatorio di Bojano (Campobasso), 289 per oculistica all'ospedale di Larino (Campobasso).