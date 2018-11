Testamento (5 stelle), Toninelli assicura: ripristinata la sicurezza delle gallerie molisane

“Il Ministro Danilo Toninelli, in risposta alla mia interrogazione, mi ha informata del ripristino della sicurezza nelle gallerie della Strada Statale 158 Valle del Volturno, confermando che l'illuminazione attualmente è funzionante e che è attiva da parte diAnas un’attività di costante monitoraggio.” - queste le dichiarazioni della Portavoce alla Camera del Movimento Cinque Stelle Rosalba Testamento che soddisfatta comunica alla cittadinanza l’operatività con la quale il Ministro alle Infrastrutture ha riabilitato la funzionalità di una parte delle gallerie molisane, che erano in condizioni pericolose per gli utenti da mesi e mesi.

L’interrogazione mossa ad agosto dal Deputato alla Camera Testamento richiedeva un intervento della massima urgenza su quel tratto di gallerie che era stato scenario di numerosi incidenti anche mortali.

L’Anas, a seguito dell’intervento della Portavoce Pentastellata e del Ministro Toninelli, comunica dunque che provvederà al relativo rinforzo della sicurezza stradale.