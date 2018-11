Pozzilli: Reati ambientali: la Procura della Repubblica di Isernia dispone il sequestro preventivo di un impianto di depurazione

La Procura della Repubblica di Isernia,in data odierna, ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, richiesto dal Dr. Carlo Fucci, ottenuto dal GIP Tribunale sede, “dell’impianto di depurazione trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi e non”, ubicato nella zona industriale di Pozzilli, di proprietà del Consorzio per lo sviluppo Industriale di Isernia e Venafro.

Il provvedimento cautelare reale si è ritenuto necessario, alla luce dell’acquisizione di elementi di reati in materia di inquinamento ambientale, al fine di interrompere il procrastinarsi delle condotte inquinanti, nonché, all’ulteriore fine di effettuare altri accertamenti tecnici relativi e conseguenziali, per cristallizzare la entità e la natura dell’inquinamento in atto e le relative responsabilità penali.

Il provvedimento è stato eseguito dai militari della Compagnia Carabinieri di Venafroe della Stazione Carabinieri Forestale di Venafro.

Il presente comunicato viene effettuato alla luce della rilevanza pubblica della questione ambientale della Piana di Venafro già oggetto di numerose denunzie ed esposti da parte di comitati di cittadini.