Minniti alla segreteria del Pd: firmano 20 sindaci molisani tra cui Lombardi di San Pietro Avellana

L'ex ministro Marco Minniti è uno dei candidati alla segreteria nazionale del Pd. La sua candidatura è stata annunciata al termine dell'assemblea di ieri dove è stato dato l'annuncio che il suo nome è appoggiato da una corazzata di sindaci pronti a sostenerlo.

Tra questi ci sono 20 solo dal Molise tra cui Francesco Lombardi di San Pietro Avellana e Angelo Sbrocca di Termoli. Per quanto riguarda il territorio abruzzese del vastese c'è proprio il sindaco Francesco Menna di Vasto. Insomma anche a livello molisano e abruzzese iniziano a muoversi le prime pedine che si posizioneranno così anche per i congressi regionali dove verranno rinnovate le cariche. Minniti raccoglie in Molise quella che fu la corrente renziana.

Infatti Sbrocca di Termoli è conosciuto all'interno del Pd molisano come un renziano di ferro al pari di Lombardi di San Pietro Avellana. Tra le 551 firme, come ci si poteva aspettare, non c'è invece quella del sindaco e presidente della provincia di Campobasso Antonio Battista, il quale nelle scorse elezioni a segretario sostenne la candidatura di Michele Emiliano presidente della Regione Puglia. Quest'ultimo abbandonato anche dal sindaco di Bari Antonio Decaro che ha firmato l'appello per Minniti. Potrebbero coloro virare su Zingaretti? Lo sapremo solo in divenire.

Chi invece sta lavorando per l'unità del partito è la segretaria dimissionaria e consigliera regionale Micaela Fanelli. La quale questa mattina ci ha rilasciato queste dichiarazioni: lavorerò a un congresso per ridare fiducia e per mettere contenuti, perché il giorno dopo dei gazebo ci si senta una sola comunità. Ho pagato troppo sulla mia pelle le divisioni. Conosco Zingaretti con cui lavoro al Cdr in Europa e ho grande considerazione. Ho un rapporto da oltre 6 anni con Minniti, che era mio capolista in Calabria e ho conservato legami personali e di stima. Candidatura autorevole e fortemente apprezzata anche da oltre 20 sindaci molisani che ne hanno valutato il profilo riformatore ma pragmatico. Infine, penso che Martina e il suo progetto di aiutare l'avvicendamento di una generazione di quarantenni, la sua generosità e serietà meritino rispetto e considerazione.Abbiamo più che mai bisogno di un pd forte e autorevole, di una nuova e partecipata spinta per fermare destre e populismi, progetti che stanno minando anche la coesione sociale. Gravissimo! Per questo, ben oltre le singole posizioni congressuali, serve mobilitazione e attivismo. Impegno. Ci sarò convintamente per questo. Intanto, voterò a Lisbona per il candidato Pse per le europee e anche questo spero sia un momento qualificante e importante per il rilancio della socialdemocrazia europea ed europeista. In bocca al lupo a tutti i competitors per la segreteria nazionale".