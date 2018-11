Terremoto di magnitudo 4.6 al largo di Rimini. «Paura da Padova ad Ancona»

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 13.50 in Emilia Romagna e Marche, molto vicina alla costa. La prima stima della magnitudo è 4.6. L'epicentro del sisma è stato localizzato una decina di chilometri in mare al largo di Rimini. Sui social c'è molto allarme a Riccione, Cesena, Cattolica, ma anche in città più distanti come l'epicentro come Ancona, Ravenna e persino Padova. Per il momento non ci sono notizie di danni.continua su https://www.ilmessaggero.it/italia/terremoto_oggi_emilia_rimini_san_marino_ancona_adriatico_18_novembre_2018-4115656.html