Ingegneri, arrivano gli attestati di encomio per i più meritevoli

Giovedì 22 novembre, alle ore 10,00, presso la Sede dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Campobasso, sita a Campobasso in Via Garibaldi 48, si terrà la Conferenza Stampa di anticipazione della Cerimonia di consegna degli Attestati di Encomio agli Ingegneri degli Ordini delle province di Campobasso e Isernia che hanno partecipato alle attività di Rilevamento Danni, Verifica dell'Agibilità postsismica degli edifici e Data Entry in occasione dell'Emergenza Sismica che ha coinvolto le regioni dell'Italia Centrale nel 2016-2017, attività coordinate e gestite dall’IPE, Associazione Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze, costituente il “braccio operativo” del CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri).

La Cerimonia si terrà mercoledì 28 novembre p.v., dalle 15,00 alle 18,00, presso la "Sala della Costituzione" della Provincia di Campobasso in Via Milano a Campobasso. Si allega alla presente il programma della Cerimonia in parola organizzata nel mese di NOVEMBRE del corrente anno, MESE della Prevenzione Sismica, nell’ambito delle attività connesse alla Giornata Nazionale sulla Prevenzione Sismica dal titolo "DIAMOCI UNA SCOSSA", celebrata in 430 piazze delle città italiane domenica 30 settembre u.s. a seguito dell'iniziativa informativa-culturale promossa dalla Fondazione INARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti Liberi Professionisti), dal CNA (Consiglio Nazionale degli Architetti) e dal CNI alla quale hanno aderito anche i Consigli degli Ordini degli Ingegneri delle province di Campobasso e Isernia.