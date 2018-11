Totem con defibrillatore a Termoli

Un totem con defibrillatore è stato installato in Piazza Monumento a Termoli. Lo ha donato il Lions Club Termoli Host, la Misericordia e l'impresa "Martino Group". A partire da oggi sarà operativo in centro, vicino alla statua dedicata a Gennaro Perrotta.

La cerimonia di consegna è avvenuta alla presenza del sindaco Angelo Sbrocca. Il dispositivo salvavita deve essere utilizzato solo ed esclusivamente da tecnici che hanno il brevetto di primo soccorso e che, quindi, sono in grado di utilizzarlo in maniera corretta. Il defibrillatore è collegato direttamente alla sala operativa della Misericordia che viene allertata nel momento in cui qualcuno prende l'apparecchio.

"Ancora una volta voglio ringraziare i Lions e la Misericordia per per quanto fanno nei confronti della nostra città e dei nostri cittadini - ha dichiarato il sindaco Angelo Sbrocca - e non mi stancherò mai di sottolineare quanto siano importanti l'interazione e la sinergia tra le associazioni, gli enti e le istituzioni".(ANSA).