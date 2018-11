Agnone, studenti istituto alberghiero in rivolta: Sono cinque anni che aspettiamo i nuovi laboratori di enogastronomia e di sala!

I ragazzi dell’Istituto Professionale per i servizi dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera oggi hanno scioperato in segno di protesta per la poca chiarezza della Provincia circa il completamento dei laboratori presso la nuova sede dell’Istituto, sita al seminterrato dell’Istituto tecnico. In accordo con il Comune, hanno preso visione delle cucine messe a disposizione da sig, Luigi Diana, su cui il Comune ha operato piccoli lavori di ristrutturazione.

La Ditta Totaro consegnerà le cucine mercoledì, la scuola potrà procedere alla pulizia e i ragazzi potranno iniziare le attività appena possibile. Ma il nodo aperto restano i laboratori , pronti all’80%, ampi e perfetti per la crescita dell’ Istituto. “Vogliamo chiarezza sui fondi che mancano e che la Provincia ammette di non avere, rimpallando alla Regione una competenza che, nel frattempo essa afferma non essere propria. I fondi per il completamento non sono esorbitanti, pensiamo piuttosto ad un mancanza di volontà.

La nostra scuola ha molte progettualità da attivare, tutte importanti per la nostra formazione, come dimostra quanto fatto per il Prodotto topico, primo appuntamento di una lunga serie che ci vedrà protagonisti. La nostra formazione è concepibile solo con laboratori funzionali: li meritiamo come studenti e li merita il territorio.” Nel frattempo domattina presso l’Istituto ci sarà un incontro tra la Dirigente dott.ssa Tonina CAMPERCHIOLI il Presidente della Provincia Coia, l’Assessore regionale Niro, Il Sindaco di Agnone avv. Lorenzo Marcovecchio, gli alunni dell’Alberghiero e i rappresentanti dei genitori. “Vogliamo che dalla riunione esca un impegno serio, nero su bianco” afferma i rappresentanti degli studenti Andrea Pannunzio e Alessio Pallotta “non accetteremo altri rinvii. Intanto prendiamo possesso delle cucine Diana, ringraziando il Sig. Luigi e il Comune, ma il nostro obiettivo restano i laboratori. Se quanto ci verrà detto non ci soddisferà, siamo pronti a portare la nostra protesta a Isernia e Campobasso e a chiedere il supporto dei nostri colleghi di altre scuole”. c’è da giurare che lo faranno.

