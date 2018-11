Maltempo,Fiume Verrino straripa in località Santa Lucia VIDEO

Alle ore 3.30 di questa mattina 20 Novembre il fiume Verrino in località S. Lucia a causa del maltempo ha superato il ponte del bivio per Castelverrino raggiungento la carreggiata della fondovalle.L'intervento immediato dei Vigili del Fuoco della compagnia di Agnone e dell'ANC Nucleo di protezione civile Agnone allertati dalla sala operativa regionale. Al momento la situazione non presenta grosse criticità. Chiuso al traffico a causa di smottamenti del terreno lo svincolo per Bagnoli del Trigno