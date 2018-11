Maltempo, vigili del fuoco soccorrono due persone tra Capriati e Venafro

La pioggia copiosa di queste ultime ore non ha creato problemi solo ai fiumi altomolisani. Infatti allagamenti e smottamenti sono avvenuti durante la notte in tutta la provincia di Isernia. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco ancora impegnati in diversi interventi sebbene il maltempo si sia attenuato. Situazione critica nell'area industriale di Pettoranello del Molise dove l'acqua ha invaso piazzali e stabili delle aziende rendendole inaccessibili. I Vigili del Fuoco segnalano anche smottamenti sulla strada per Castelverrino e un soccorso a persone tra Venafro e Capriati a Volturno, comune in provincia di Caserta, dove un'auto, con due passeggeri, è rimasta bloccata dall'acqua che ha invaso la strada di collegamento tra i due centri.