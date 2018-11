Martedì nero per l'economia italiana, lo spread sale a 330 punti

Lo spread tra Btp e Bund torna sotto quota 330, a 329 punti base, dopo aver toccato un massimo di seduta a 336 punti base. Il rendimento del decennale italiano è in calo al 3,64%.La Borsa di Milano rallenta con il Ftse Mib che cede l'1% a 18.626 punti, in linea con gli altri listini del Vecchio Continente.

Piazza Affari è appesantita dal calo delle banche. Tra le banche in calo Carige (-5,5%), nel giorno del cda. Male anche Ubi (-3,3%), Banco Bpm (-4,5%), Unicredit (-2,9%), Mps (-3,2%) e Intesa (-2,3%). In rosso Tim (-1,8%), dopo la fiammata di ieri con la nomina di Luigi Gubitosi ad amministratore delegato e l'ipotesi sempre più concreto dello scorporo della rete. Con un listino principale quasi completamente in rosso, brilla Enel (+1,6%), nel giorno del nuovo piano strategico 2019-2021 che prevede investimenti per 27,5 miliardi ed un dividendo minimo per azione per l'intero periodo, in crescita di anno in anno.

