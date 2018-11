Giornata internazionale dei diritti del fanciullo, la riflessione della consigliera Matteo

L’odierna giornata richiama il dovere dell’umanità intera di dare ai bambini il meglio di sé stessa, così come recita la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo.

Nostra è la responsabilità di tutelare l’infanzia, con ogni strumento a disposizione, anche dalla discriminazione e dall’emarginazione, da ogni forma di violenza e di abuso che possa pregiudicarne il benessere e il percorso di crescita. A guidarci in questa azione deve essere una profonda e diffusa consapevolezza in grado di prevenire e contrastare sempre nuove, più subdole insidie , celate dietro una società sempre più tecnologica, alle quali sono oggi esposti i nostri bambini e i nostri adolescenti.

Come disse l’allora Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, “il mondo di domani sarà influenzato dalla scienza e dalla tecnologia, ma soprattutto sta già prendendo forma nei corpi e nelle menti dei nostri figli”.

Noi ,come Istituzioni, siamo impegnati quotidianamente nella tutela delle categorie più deboli ed in particolare verso i minori per garantire ad ogni bambino la propria infanzia e il proprio futuro.

Paola Matteo

consigliera regionale Orgoglio Molise