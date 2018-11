Pensaci Giacomino, lunedì 26 e martedì 27 Leo Gullotta al Teatro Savoia di Campobasso

Parte domani, mercoledì 21 novembre 2018, la prevendita a tutti gli spettacoli della stagione teatrale Savoia di Campobasso 2018/2019.È possibile acquistare on line i tagliandi cliccando sul link https://www.liveticket.it/fondazionemolisecultura e presso la biglietteria del palazzo Gil, in via Milano 15. Orari: lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Il pomeriggio dello spettacolo la biglietteria è aperta a piazza Pepe dalle ore 19.00 fino ad inizio spettacolo.

La stagione apre il 26 e 27 novembre con “Pensaci Giacomino”, il grande classico di Pirandello interpretato da Leo Gullotta.

Come scrive il regista Fabio Grossi “Pensaci, Giacomino nasce in veste di novella del1915 per poi avere la sua prima edizione teatrale, in lingua, nel 1917. Tutti i ragionamenti, i luoghi comuni, gli assiomi pirandelliani sono presenti in questa opera. Un testo di condanna, condanna di una società becera e ciarliera, dove il gioco della calunnia, del dissacro e del bigottismo è sempre pronto ad esibirsi. La storia racconta di una fanciulla che, rimasta incinta del suo giovane fidanzato, non sa come poter portare avanti questa gravidanza. Il professore Toti pensa di poterla aiutare chiedendola in moglie e potendola poi così autorizzare a vivere della sua pensione il giorno che lui non ci sarà più”.