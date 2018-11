FlixBus arriva a Venafro: al via collegamenti verso sei città italiane

FlixBus, leader europeo della mobilità in autobus, sbarca a Venafro, consolidando la presenza in provincia di Isernia: sono infatti già operativi collegamenti diretti fra la città molisana e Roma, Foggia, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Firenze e Siena, volti a facilitare gli spostamenti dei Venafriani verso alcune delle principali città del centro Italia e località pugliesi a breve raggio.

Chi da Venafro vuole partire per un weekend di cultura potrà raggiungere con facilità Roma, hub strategico da cui ripartire verso oltre 200 mete nazionali e internazionali e collegata in meno di due ore, o Firenze e Siena. Chi è diretto in Puglia potrà invece arrivare a Foggia in poco più di due ore e mezza, San Giovanni Rotondo in meno di tre ore e mezza e Manfredonia in quattro ore.

Tutti i collegamenti, in partenza da Via Colonia Giulia 79, sono prenotabili sul sito flixbus.it, via app e nelle agenzie viaggi affiliate. A bordo, Wi-Fi gratuito, sedute spaziose e reclinabili, prese elettriche e toilette.

Il modello FlixBus: un connubio vincente di innovazione e tradizione, all’insegna della sostenibilità