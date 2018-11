Trenitalia, Termoli più collegato con la direttrice Torino- Lecce: ecco i nuovi treni a disposizione

Il bassomolise sarà più collegato con il Nord Italia e in particolare con le città di Torino e Milano. Infatti sono state ufficializzate in queste ore le nuove corse del Frecciarossa di Trenitalia che fermeranno a Termoli a partire dal prossimo 9 dicembre sulla tratta Lecce-Torino.

Questi sono in particolare i treni interessati: il Frecciarossa 9805 che partirà da Torino Porta Nuova alle 9,20 per giungere a Lecce alle 18,52. Fermata intermedia in Molise a Termoli alle 15,33. Il Frecciarossa 9808 partirà invece da Lecce alle 12,06 per arrivare a Torino alle 21,40 ed effettuerà fermata a Termoli alle 15,23.

L'offerta regionale si amplia e migliora in maniera generalizzata con interventi mirati su importanti aree e direttrici, per rendere ancora più positiva l’esperienza di viaggio delle persone. Definito “ormai imminente l’avvio, dalla primavera 2019, della fornitura dei primi 78 nuovissimi treni Rock e Pop, insieme alla consegna di altri Jazz e Swing”.