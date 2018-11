Polo scolastico, le luci accese all'interno aprono alla speranza: la Befana potrebbe regalare un edificio funzionante

Questa sera a sorpresa per la prima volte il nuovo polo scolastico era illuminato dall'interno. Sorpresa piacevole che fa immaginare un luogo vissuto. L'assessore regionale Vincenzo Niro in più occasioni ha garantito che dopo la pausa natalizia gli studenti rientreranno a scuola presso il nuovo polo scolastico e probabilmente il periodo di vacanza potrebbe essere utilizzato per il trasloco. Sarebbe finalmente e dopo tante battagkie una bella notizia per la comunità agnonese e soprattutto per la sicurezza delle nuove generazioni