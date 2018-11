Gara di solidarietà della società civile a sostegno delle richieste degli studenti dell'alberghiero agnonese

Sulla pagina fb del consigliere regionale M5S Andrea Greco ,si apprende una notizia in relazione ai laboratori di cucina dell'Istituto alberghiero agnonese. Gli studenti stanno rivendicando da più giorni il diritto allo studio. Nel loro percorso formativo sono previste le indispensabili esercitazioni nei laboratori di cucina e di sala. Dal momento in cui sono stati trasferiti per motivi di sicurezza , dal plesso di San Marco all'ITIS, non hanno laboratori disponibili. per esercitarsi. Ente provinciale e regione Molise si sottraggono alle responsabilità,perlomeno finora, a meno che potremmo assistere ad ulteriori sviluppi della situazione nelle prossime ore come si ventila da più parti. Nel frattempo e' partita una gara di solidarietà a sostegno delle richieste degli studenti tra la società civile, dapprima con il propretario di un ristorante e notizia dell'ultima ora dalla famiglia Piccolo che gestisce i centri Cat. che mette a disposizione le cucine dell'Hotel Sammartino.Sul profilo di Greco si legge in un commento:

Oggi pomeriggio è arrivata una mail a me e a tutti i consiglieri regionali che conteneva la disponibilità da parte della famiglia Piccolo di mettere a disposizione le cucine dell'hotel gratuitamente per utilizzo ai fini didattici delle stesse per l'istituto alberghiero. Domani contatterò la Preside per fargli presente la possibilità offerta. È incredibile vedere come una comunità reagisce con dignità e coraggio.